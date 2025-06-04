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Politico: Си Цзиньпин уходит от встречи с Трампом из-за инцидента с Зеленским
4 июня 2025 / 18:57
Politico: Си Цзиньпин уходит от встречи с Трампом из-за инцидента с Зеленским
© Thomas Peter-Pool/ Getty Images/ТАСС

В Китае с осторожностью относится ко встрече президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином из-за неоднозначных ситуаций во время приемов в Овальном кабинете Владимира Зеленского и президента ЮАР Сирила Рамапосы. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.

Отмечается, что сам Трамп с нетерпением ожидает контактов с Си Цзиньпином, рассчитывая обсудить трудности в отношениях двух стран. Пекин, как сообщает Politico, ссылаясь на бывшего замдиректора СНБ США по вопросам КНР Раша Доши, считает главу вашингтонской администрации непредсказуемым, что может иметь "репутационные риски" для Си Цзиньпина.

Издание также указывает, что такой разговор, если и состоится в ближайшее время, вероятно, не приведет к прорыву, поскольку китайский лидер "не слишком заинтересован в экспорте редкоземельных металлов". 

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