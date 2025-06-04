Эксперты: Киеву и Европе не нужны мирные соглашения
3 июня 2025 / 19:36
Вашингтон требует от Японии больше тратить на оборону
2 июня 2025 / 14:32
Безопасность
В Тульской области увеличили выплату при заключении контракта с МО РФ
4 июня 2025 / 19:12
© Алексей Коновалов/ ТАСС
Власти Тульской области решили увеличить выплату при заключении контракта на военную службу. Соответствующее сообщение разместил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.
"Принял решение об увеличении выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы", - указал он.
Миляев отметил, что при заключении контракта на военную службу в Тульской области в период со 2 июня по 31 июля гражданам будет выплачено из областного бюджета по 2,6 млн рублей. Общая сумма, с учетом федеральной выплаты 400 тыс. рублей, составит 3 млн рублей, заключил он.