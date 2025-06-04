В Тульской области увеличили выплату при заключении контракта с МО РФ

Власти Тульской области решили увеличить выплату при заключении контракта на военную службу. Соответствующее сообщение разместил глава региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

"Принял решение об увеличении выплаты при заключении контракта о прохождении военной службы", - указал он.

Миляев отметил, что при заключении контракта на военную службу в Тульской области в период со 2 июня по 31 июля гражданам будет выплачено из областного бюджета по 2,6 млн рублей. Общая сумма, с учетом федеральной выплаты 400 тыс. рублей, составит 3 млн рублей, заключил он.