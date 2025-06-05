Дармовщина закончилась

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак прилетел 3 июня в столицу США с делегацией, в которую вошли первый вице-премьер Юлия Свириденко и представители Минобороны Украины.

Ермак анонсировал встречи с представителями Республиканской и Демократической партий, командой президента США Дональда Трампа. Кроме того, он перечислил основные темы переговоров, среди которых вопрос военной помощи Киеву и антироссийских санкций. Стороны также обсудят соглашение о создании инвестиционного фонда в рамках договора о недрах.

Ермак встретился в Вашингтоне со спецпосланником президента США по Украине Китом Келлогом и рассказал ему о прошедших 2 июня переговорах с РФ в Стамбуле. В ходе беседы с Келлогом он также поднял вопрос военной помощи Киеву. Ранее Зеленский жаловался, что Украина готова заплатить США $15 млрд за 10 систем Patriot, однако Вашингтон отказывается продавать установки.

Так же Ермак обсудил в Вашингтоне со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом российско-украинские переговоры в Стамбуле и пригласил его на Украину.

4 июня киевского чиновника принял госсекретарь США Марко Рубио. "Обсудили ситуацию на фронте, необходимость усиления поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны, - написал он. - Также поделились мнениями о встречах с россиянами в Стамбуле, дальнейшем ходе переговоров, обмене пленными". При этом Ермак традиционно повторил призыв ввести новые санкции против России.

28 мая газета The Washington Post (WP) со ссылкой на бывшего сотрудника Совета нацбезопасности США Дэвида Шимера сообщила, что Киев может остаться без военной помощи со стороны Вашингтона в ближайшие месяцы, если Трамп не предпримет попыток ее продлить. По информации газеты, в настоящий момент администрация президента США ничего не предпринимает для военной поддержки Украины, которая все еще получает последние транши помощи, одобренные при администрации предыдущего президента Джо Байдена.

США и Украина в ночь на 1 мая подписали соглашение о природных ресурсах. По информации СМИ, документ не предусматривает прямых гарантий безопасности для Украины, однако позволяет засчитывать будущую военную помощь США в качестве взноса Вашингтона в общий инвестиционный фонд.

Политический аналитик Михаил Павлив считает, что «на данном этапе вопросы санкционного давления со стороны США на Россию будут затрагиваться в меньшей степени. Основная тема – это ресурсная сделка и запуск ее в полном объеме. Но, кроме того, возможно будут затрагиваться вопросы поставок вооружений в рамках этой же сделки. Именно поэтому в США вместе с Ермаком находиться вице-премьер, который курирует эту самую ресурсную сделку».

По мнению эксперта, «Трамп дополнительных денег на Украину не будет тратить ни под каким соусом. Даже, если выйдет из переговоров и если формально поддержит Украину, и уж тем более, если посчитает виноватой Украину в срыве переговоров. Поэтому я не представляю ситуацию, что он будет поддерживать Украину. И в данный момент я не вижу для Трампа причин для усиления санкционного давления на Россию, особенно после переговоров в Стамбуле, которые с точки зрения администрации Трампа прошли относительно успешно».