При теракте на железной дороге в Брянской области произошел подрыв пяти СВУ

Во время теракта на железной дороге в Брянской области 1 июня на перегоне Унеча и Жеча произошел подрыв пяти СВУ. Об этом заявил глава СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.

"Произведен подрыв пяти взрывных устройств, размещенных под железнодорожное полотно на шестом километре перегона Унеча и Жеча в момент следования локомотива. Подрыв взрывных устройств произошел непосредственно под локомотивом", - указал он.

Бастрыкин уточнил, что на месте ЧП найдено еще два несработавших взрывных устройства.