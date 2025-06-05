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Общество
При теракте на железной дороге в Брянской области произошел подрыв пяти СВУ
4 июня 2025 / 19:30
© МЧС России/ ТАСС
Во время теракта на железной дороге в Брянской области 1 июня на перегоне Унеча и Жеча произошел подрыв пяти СВУ. Об этом заявил глава СК России Александр Бастрыкин в ходе совещания президента Владимира Путина с правительством.
"Произведен подрыв пяти взрывных устройств, размещенных под железнодорожное полотно на шестом километре перегона Унеча и Жеча в момент следования локомотива. Подрыв взрывных устройств произошел непосредственно под локомотивом", - указал он.
Бастрыкин уточнил, что на месте ЧП найдено еще два несработавших взрывных устройства.