Чего ожидать от нового президента Южной Кореи?

Лидер Демократической партии Южной Кореи Ли Джэ Мён победил на президентских выборах, состоявшихся 3 июля. «Даже когда политика разъединяет, а политики спорят, народ не должен быть разделён», - заявил 60-летний лидер в своей инаугурационной речи. «Как президент, я обязан объединять, а не править. Я буду президентом не власти, а единства», подчеркнул вновь избранный президент.

Ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН, кандидат философских наук Евгений Ким полагает, что «новому президенту удастся преодолеть политический кризис в стране, вызванный импичментом бывшего президента Юна. Партия, которую он возглавляет, имеет большинство в парламенте, и соответственно он будет работать в тандеме с высшим законодательным органом, и не будет тех противоречий, которые были раньше. Кроме того, как только Ли Чжэ Мён вступил в должность, он сразу же начнет заниматься делами, прежде всего связанными с экономикой потому, что впервые за многие годы в 1-м квартале в экономике произошло снижение темпов экономического развития. Плюс к этому есть серьезные вопросы, которые нужно решать и во внешней торговле, надо общаться с американцами, чтобы решать вопросы с тарифами. Поэтому работы у нового президента будет много. Кроме того, то, что благодаря его действиям удалось не допустить захват власти предыдущим президентом, и тот большой процент, который он сегодня получил – все это говорит о том, что общество имеет очень серьезный иммунитет от узурпации власти силовым путем со стороны исполнительной власти. Еще один момент, который надо отметить: за него проголосовало большинство южнокорейцев в возрасте от 20 до 60 лет. А за его конкурента проголосовали в основном люди старше 60 лет. Это очень интересный факт, и это говорит о том, что это была победа наиболее активной экономической части населения страны, которое надеется, что этот человек будет в состоянии обеспечить необходимые экономические преобразования. Кроме того за него проголосовало 55% женщин страны, что также говорит о многом».

По словам эксперта, «что касается каких-то подвижек нового президента во внешней политике, то Южная Корея, как ближайший союзник США, будет в этой сфере соотносить свои действия с Вашингтоном. И Ли даже говорил, что внешняя политика Южной Кореи будет проводиться в сотрудничестве с Америкой. Но, тем не менее, он одновременно заявил, что у Южной Кореи есть свои национальные интересы и они не всегда могут совпадать с американскими. Поэтому Южная Корея будет здесь вносить соответствующие коррективы. А если учесть, что предыдущий президент был одним из самых проамериканских деятелей, то здесь вполне мы можем ожидать определенной корректировки курса по крайне мере по отношению к Китаю и, наверно, по отношению к России. Еще перед выборами был создан Комитет корейско-евразийской стратегии, и его председателем назначен сторонник отношений с Россией, который защищал в свое время кандидатскую диссертацию в СПГУ. Он, в частности, заявил, что этот Комитет главным образом будет выполнять задачи, связанные с развитием отношений с Россией. Это очень интересный момент, хотя конечно, давление Америки Южная Корея будет учитывать, но, тем не менее, есть определенная возможность для самостоятельных действий, и новый президент этим воспользуется».