Политолог Киреев: в переговорах России и Украины заинтересованы все мировые игроки

Российско-украинские переговоры, второй раунд которых прошел в Стамбуле, проходят под большим давлением с самых разных сторон. Дело в том, что в успехе или не успехе переговоров заинтересованы множество игроков. Желания этих мировых игроков часто бывают противоречивыми. Формально все призывают Россию и Украину сесть за стол переговоров и достичь мирного соглашения, но смыслы, которые вкладываются в эти призывы у разных сторон – разные.

Свои интересы, кроме России и Украины, в переговорах имеют: Евросоюз, США, Великобритания, Китай, Индия, Турция и даже страны Латинской Америки. Все стороны вкладывают в эту тему свои интересы, и диалог вести достаточно сложно. Получится ли вообще добиться успеха? Сказать достаточно сложно. Уверенным можно быть только в том, что Россию и Украину будут постоянно к переговорам подталкивать.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/37e5f3f33bb18d9fea3ff475f7347b72/