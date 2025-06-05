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Безопасность
Экономист Колташов: руководители Украины хотят войны
4 июня 2025 / 20:32

 

Переговоры в Стамбуле продемонстрировали стремление Украины продолжать войну. Это стало понятно в том числе и потому, что украинская делегация явилась на переговоры в военной форме.

Тексты меморандумов России и Украины не совпадают друг с другом. Кстати, российский меморандум можно назвать достаточно мягким. В нем не упоминаются напрямую денацификация и демилитаризация Украины. Видно, что дальнейшие переговоры будут очень и очень долгими. Возможен ли сдвиг в ситуации, когда Россия смягчает свои требования, а Украина, наоборот, ужесточает? Добавим к этому нападения на российские аэродромы, совершенные накануне переговоров, и можно сделать вывод, что Украина, по крайней мере, в лице своих руководителей, хочет войны.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА «Инфорос»  директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

 https://rutube.ru/video/d4771fcdb951aaddab8486e388050e3e/

 

Экономист Колташов: руководители Украины хотят войны
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