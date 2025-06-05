Telegraph: спустя 40 лет белые граждане составят менее половины населения Британии

Доля населения Соединенного Королевства, состоящая из белых британцев, за ближайшие 40 лет составит менее 50%. Об этом со ссылкой на доклад Букингемского университета сообщает газета The Daily Telegraph.

Исследование, основывается на данных Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) и включает прогноз по миграции, рождаемости и уровню смертности до конца XXI века. По мнению составителей доклада, к 2050 году число белых британцев опустится с нынешнего уровня в 73% до 57%, к 2063 году их станет меньше половины, а концу века - 33,7%. Под белыми британцами подразумеваются представители коренного населения Великобритании, ни один из родителей которых не родился за пределами королевства.

Вместе с тем за предстоящие 25 лет доля рожденных за пределами страны британцев или иммигрантов во втором поколении увеличится с 20% до 33,5%, следует из материалов исследования. Согласно прогнозу, к 2100 году 6 из 10 жителей Соединенного Королевства будут рождены не в Великобритании, или у них будет по меньшей мере один родитель-иммигрант.

Кроме того, по данным доклада, доля мусульманского населения в Великобритании, предположительно, вырастет с нынешних 7% до 11,2% в ближайшие 25 лет и до 19,2% к концу столетия.

Согласно информации ONS, в 2023 году чистый приток мигрантов составил 860 тыс. человек. По итогам прошлого года этот показатель сократился до 431 тыс. человек.