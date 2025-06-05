Торговые войны Израиль vs ХАМАС Переговоры по Украине Трамп 2.0
Москва
5 июня 2025 / 04:20
КОТИРОВКИ
USD
05/06
78.5025
EUR
05/06
89.3108
Новости часа
Трамп сообщил, что Путин заявил ему о намерении ответить на атаку Украины Мединский: Москва готова начать 7-9 июня обмен пленными с Киевом
Москва
5 июня 2025 / 04:20
Котировки
USD
05/06
78.5025
0.0000
EUR
05/06
89.3108
0.0000
Экономист Колташов: руководители Украины хотят войны
Экономист Колташов: руководители Украины хотят войны
4 июня 2025 / 20:32
Политолог Киреев: в переговорах России и Украины заинтересованы все мировые игроки
Политолог Киреев: в переговорах России и Украины заинтересованы все мировые игроки
4 июня 2025 / 20:26
Чего ожидать от нового президента Южной Кореи?
Чего ожидать от нового президента Южной Кореи?
4 июня 2025 / 20:19
Киевская верхушка
перешла к терроризму
Владимир Путин
Все интервью
/ Дальнее зарубежье / Общество / Евроведение / Многополярный мир
Общество
Telegraph: спустя 40 лет белые граждане составят менее половины населения Британии
4 июня 2025 / 19:44
Telegraph: спустя 40 лет белые граждане составят менее половины населения Британии
© Carl Court/ Getty Images/ТАСС

Доля населения Соединенного Королевства, состоящая из белых британцев, за ближайшие 40 лет составит менее 50%. Об этом со ссылкой на доклад Букингемского университета сообщает газета The Daily Telegraph.

Исследование, основывается на данных Национальной статистической службы (Office for National Statistics, ONS) и включает прогноз по миграции, рождаемости и уровню смертности до конца XXI века. По мнению составителей доклада, к 2050 году число белых британцев опустится с нынешнего уровня в 73% до 57%, к 2063 году их станет меньше половины, а концу века - 33,7%. Под белыми британцами подразумеваются представители коренного населения Великобритании, ни один из родителей которых не родился за пределами королевства.

Вместе с тем за предстоящие 25 лет доля рожденных за пределами страны британцев или иммигрантов во втором поколении увеличится с 20% до 33,5%, следует из материалов исследования. Согласно прогнозу, к 2100 году 6 из 10 жителей Соединенного Королевства будут рождены не в Великобритании, или у них будет по меньшей мере один родитель-иммигрант.

Кроме того, по данным доклада, доля мусульманского населения в Великобритании, предположительно, вырастет с нынешних 7% до 11,2% в ближайшие 25 лет и до 19,2% к концу столетия.

Согласно информации ONS, в 2023 году чистый приток мигрантов составил 860 тыс. человек. По итогам прошлого года этот показатель сократился до 431 тыс. человек. 

Экономист Колташов: руководители Украины хотят войны
Экономист Колташов: руководители Украины хотят войны
Политолог Киреев: в переговорах России и Украины заинтересованы все мировые игроки
Политолог Киреев: в переговорах России и Украины заинтересованы все мировые игроки
Чего ожидать от нового президента Южной Кореи?
Чего ожидать от нового президента Южной Кореи?
Киевская верхушка
перешла к терроризму
Владимир Путин
Все интервью
22:42
Трамп сообщил, что Путин заявил ему о намерении ответить на атаку Украины
22:24
Мединский: Москва готова начать 7-9 июня обмен пленными с Киевом
22:16
Шадаев отметил, что две трети трафика YouTube ушло на российские площадки
21:57
Семьям погибших в ЧП в Брянской области выплатят более 1 млн рублей
21:38
Рособрнадзор сообщил, что с ЕГЭ удалили 483 человек
20:57
Мишустин прибыл в Таджикистан с двухдневным визитом
20:45
Зеленский заявил о готовности к встрече лидеров на площадке по выбору Москвы
20:30
Рютте: НАТО воспринимает Черное и Балтийское моря как "регионы альянса"
20:12
Шохин привел аргументы в пользу снижения ключевой ставки до 19%
19:57
В Польше констатировали ограниченность возможностей для поставок оружия Украине
Все новости
Актуально
Торговые войны
Израиль vs ХАМАС
Переговоры по Украине
Трамп 2.0
Каталог организаций
Автомобили
Безопасность
Бизнес, право, финансы
Бытовые услуги
Государство и власть
Информационно-справочные службы
Коммуникации и связь
Культура и искусство
Медицина, красота и здоровье
Наука и образование
Общественные организации
Одежда, обувь
Оргтехника, компьютеры, интернет
Продукты питания
Промышленность, оборудование
Реклама, дизайн и полиграфия
Сельское и лесное хозяйство
Социальная сфера, экология
Средства массовой информации
Строительство и недвижимость
Товары для дома и офиса
Торговля
Транспорт, перевозки
Туризм, спорт, отдых, развлечения