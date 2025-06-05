В Польше констатировали ограниченность возможностей для поставок оружия Украине

Возможности Польши передавать вооружения Киеву существенно ограничены, Варшава не готова поставить обещанные годом ранее истребители МиГ-29. С таким заявлением выступил глава польского Бюро национальной безопасности Дариуш Луковский в интервью газете Rzeczpospolita.

"На нынешнем этапе возможности Польши для помощи Украине ограничены, тем более что наша страна находится в совершенно ином положении, чем остальные страны", - сказал он. "Этот вопрос до конца не согласован", - ответил он на вопрос, когда Варшава передаст Киеву истребители МиГ-29, обещанные премьер-министром Дональдом Туском Владимиру Зеленскому в июле прошлого года.

Вместе с тем Луковский обратил внимание, что Варшава уже предоставила Киеву оружие и военную технику на сумму порядка €5 млрд.