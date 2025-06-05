Шохин привел аргументы в пользу снижения ключевой ставки до 19%

Необходимо снизить ключевую ставку до 19%, но даже ее уменьшение до 20% будет маркером возвращения к траектории нормальной работы экономики. Высокая ключевая ставка негативно сказывается на бизнесе, тормозя рост экономики, полагает президент РСПП Александр Шохин.

"Даже символическое снижение на 100 базисных пунктов, т. е. до 20% важно, так как это будет маркером возвращения к траектории нормального функционирования экономики. Вместе с тем снижение "ключа" до 19% не только обозначит траекторию снижения, но и создаст уже сегодня условия для сохранения темпов экономического роста на приемлемом уровне, минимизирует риски нарастания неплатежей и даже банкротств из-за высокой стоимости оборотных средств и выросших платежей по кредитам. А также позволит перезапустить инвестиционный цикл", - сказал он в беседе с ТАСС.

Вместе с тем Шохин отметил, что следует учитывать экономию средств бюджета при более низкой ставке, которые требуются для обеспечения мер поддержки. "Так что уровень заинтересованности в снижении ставки высокий, и не только у бизнеса, тем более что для этого имеются достаточно весомые экономические аргументы", - заключил он.