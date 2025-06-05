НАТО воспринимает Черное и Балтийское моря в качестве "регионов ответственности" альянса. Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Марк Рютте в ходе пресс-конференции.

"Что касается Балтийского моря, но также других регионов НАТО, таких как Черное море, то подводная инфраструктура там находится под постоянной угрозой", - отметил он.

Рютте пригрозил "разрушительным ответом" в случае "нападения на страны НАТО". С таким заявлением он выступил, отвечая на вопрос об усилении напряженности вокруг танкеров, якобы транспортирующих российскую нефть, в отношении которых страны ЕС и альянса применяют санкции.