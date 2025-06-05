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Зеленский заявил о готовности к встрече лидеров на площадке по выбору Москвы
4 июня 2025 / 20:45
Зеленский заявил о готовности к встрече лидеров на площадке по выбору Москвы
© AP Photo/ Efrem Lukatsky/ТАСС

Владимир Зеленский заявил о готовности к встрече лидеров в любой день и на любой площадке, которую выберет Россия, но настаивает, что перед этим должен быть введен режим прекращения огня.

В понедельник на переговорах в Стамбуле со стороны Москвы прозвучало конкретное предложение о прекращении огня на 2-3 дня на некоторых участках фронта. До этого Киев настаивал на том, что режим прекращения огня должен быть заключен по меньшей мере на 30 дней.

"Мы предлагаем русским прекращение огня до встречи лидеров. Прежде всего, сразу хочу отметить, чтобы избежать инсинуаций, мы готовы к встрече на выбор русских - Стамбул, Ватикан, Швейцария - все это есть, мы предлагаем встречу в любой день", - сказал Зеленский при общении с прессой.

"Если мы увидим, что можем продолжать диалог и готовы к соответствующим шагам деэскалации, то мы продолжим режим прекращения огня с американским мониторингом, с гарантиями посредничества США. Я думаю, что если русские не хотят прекращения огня надолго, то наша встреча может быть, начиная с завтрашнего дня, в любой день. Значит, будет прекращение огня на 1-2-3 дня", - заключил он. 

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