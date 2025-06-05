Мишустин прибыл в Таджикистан с двухдневным визитом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин прилетел в Таджикистан с двухдневным визитом.

На 4 июня намечена встреча с президентом страны Эмомали Рахмоном. По информации пресс-службы российского кабмина, в четверг Мишустин примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Дипломатические отношения между Россией и Таджикистаном установлены 8 апреля 1992 года. В основе регулирования лежит обширная договорно-правовая база из более чем 200 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.

Президент Таджикистана с начала года уже дважды посетил Россию - с официальным визитом и по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода находился с рабочим визитом в России 23-27 апреля текущего года.

Очередное, 20-е заседание российско-таджикистанской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству прошло 4 октября 2024 года в Душанбе.

Между Россией и Таджикистаном осуществляются контакты в рамках СНГ, ОДКБ и ШОС.