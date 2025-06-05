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Общество
Рособрнадзор сообщил, что с ЕГЭ удалили 483 человек
4 июня 2025 / 21:38
© Петр Ковалев/ ТАСС
Основной период ЕГЭ начался 23 мая, за это время с него были удалены 483 человека, из них за наличие телефона - 153, за наличие справочных материалов - 283. Об этом со ссылкой на Рособрнадзор сообщает ТАСС.
Вместе с тем в ведомстве назвали самые распространенные причины удаления с экзамена. В их числе - использование на экзаменах средств связи, письменных шпаргалок, вынос из аудитории материалов, а также наличие микроустройств и их использование.
В период с 16 по 23 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов, 3 и 4 июля - дни для пересдачи выпускниками одного из предметов по их выбору.
Всего на участие в экзаменах в основной период зарегистрировано порядка 712 тыс. человек, включая свыше 637 выпускников 2025 года.