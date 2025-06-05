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Семьям погибших в ЧП в Брянской области выплатят более 1 млн рублей
4 июня 2025 / 21:57
Семьям погибших в ЧП в Брянской области выплатят более 1 млн рублей
© Аппарат вице-премьера РФ/ ТАСС

Члены семей погибших в результате теракта на железной дороге в Брянской области получат выплаты в размере 1 млн 167 тыс. рублей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

Она уточнила, что получившим тяжелые и средние поражения здоровья выплатят 627 тыс. рублей, легкие поражения - 313,5 тыс. рублей. По словам вице-премьера, "соответствующий акт правительства в ближайшее время будет подписан".

Она также отметила, что пенсии по случаю потери кормильца к настоящему моменту назначены на пятерых детей в отношении двух погибших. Голикова указала, что выплаты будут произведены в кратчайшие сроки после получения информации о реквизитах банковского счета или информации по выплате через организации почтовой связи.

Кроме того, вице-премьер обратила внимание, что была открыта горячая линия по оперативному оказанию мер соцподдержки пострадавшим.

Голикова добавила, что единовременные и ежемесячные страховые выплаты назначат, как только будут получены медицинские заключения о степени тяжести повреждений здоровья. Работа остается на постоянном контроле, заверила она.

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