Шадаев отметил, что две трети трафика YouTube ушло на российские площадки

Две трети российского трафика видеохостинга YouTube перешло к отечественным площадкам. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что после начала специальной военной операции YouTube отключил российским блогерам возможность зарабатывать на рекламе, а в 2024 году начал массово блокировать и удалять каналы популярных авторов.

"В результате таких действий эти блогеры перешли на российские агрегаторы пользовательского видео - "VK Видео", RuTube. И мы сейчас видим, что две трети трафика YouTube ушло на российские площадки. Львиная часть ушла на "VK Видео", RuTube также демонстрирует неплохие темпы развития", - указал министр.

Согласно его данным, на сегодняшний день аудитория "VK Видео" - более 40 млн человек в день. "В этом смысле мы хорошо перехватили часть соответсвующего трафика", - констатировал Шадаев.