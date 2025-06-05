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Шадаев отметил, что две трети трафика YouTube ушло на российские площадки
5 июня 2025 / 22:16
Шадаев отметил, что две трети трафика YouTube ушло на российские площадки
© Егор Алеев/ ТАСС

Две трети российского трафика видеохостинга YouTube перешло к отечественным площадкам. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что после начала специальной военной операции YouTube отключил российским блогерам возможность зарабатывать на рекламе, а в 2024 году начал массово блокировать и удалять каналы популярных авторов.

"В результате таких действий эти блогеры перешли на российские агрегаторы пользовательского видео - "VK Видео", RuTube. И мы сейчас видим, что две трети трафика YouTube ушло на российские площадки. Львиная часть ушла на "VK Видео", RuTube также демонстрирует неплохие темпы развития", - указал министр.

Согласно его данным, на сегодняшний день аудитория "VK Видео" - более 40 млн человек в день. "В этом смысле мы хорошо перехватили часть соответсвующего трафика", - констатировал Шадаев.

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