Мединский: Москва готова начать 7-9 июня обмен пленными с Киевом

Россия готова начать обмен военнопленными с Украиной в период с 7 по 9 июня. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

"Мы предполагаем, что это будет 1 200 человек с каждой стороны", - сказал он во время совещания главы государства Владимира Путина с членами кабмина.

По мнению Мединского, это самый масштабный обмен.

Вместе с тем стороны еще согласовывают окончательную цифру по паритету. При этом первоначально обмену будут подлежать раненые и тяжелобольные военнопленные в возрасте до 25 лет, указал он.

Завершающий этап обмены пленными по формуле "1 тыс. на 1 тыс." состоялся 25 мая. Его делегации Москвы и Киева согласовали еще 16 мая.