Трамп сообщил, что Путин заявил ему о намерении ответить на атаку Украины

Президент США Дональд Трамп сообщил, что российский коллега Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил ему о намерении ответить на атаку Украины в отношении аэродромов РФ.

"Президент Путин очень решительно сказал, что он будет вынужден дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы", - указал глава вашингтонской администрации в Truth Соц. сети.

Помимо теракта президенты также обсудили другие боевые действия сторон, отметил Трамп.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев совершил теракт 1 июня с применением беспилотных летательных аппаратов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Несколько единиц авиатехники загорелись, но все были потушены.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет, а некоторые участники терактов задержаны.