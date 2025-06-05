Фронтовики СВО: противник хочет большой войны в Европе

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

На прошлой неделе немецкий канцлер Фридрих Мерц несколько раз сказал о снятии его страной и союзниками по НАТО запрета на удары западным дальнобойным вооружением по России. Он пока не говорил об участии в таких ударах немецких ракет Taurus, этот вопрос продолжает оставаться темой дискуссий внутри немецкой элиты, однако уже было подписано соглашение, согласно которому Берлин профинансирует производство систем вооружения большой дальности на Украине. Кроме того, по данным издания Die Welt, из немецкой казны будет оплачено производство украинских БпЛА дальнего радиуса.

Почему Германия, победа над которой стоила СССР 28 миллионов жизней, выходит в антироссийские лидеры и координаторы Запада, и без того настроенного против нас? Что нам противопоставить Берлину, его союзникам и опекаемому ими киевскому режиму? Как понимают ситуацию в окопах. Об этом рассуждают военнослужащие – участники специальной военной операции. Фронтовики.

-«Иргиз», командир танковой роты 10 танкового полка: Россия – добрая душа. А киевский режим и его европейские кураторы давно нарываются на ультиматум: или вы в течение недели закрываете свою кровавую лавочку, или она будет закрыта вместе с вами самими.

Могу сказать за свой род войск. Я видел трофейные «Брэдли» и немецкие «Леопарды». Выглядят мощно, про тактико-технические характеристики по полочкам не разложу, тут надо самому проехаться, отстреляться, почувствовать машину. Но в целом наши танки не хуже, по мне так и лучше. И нам есть что противопоставить западной технике и чем подбить её, будь то бронебойные или кумулятивные снаряды. Как сказал наш верховный главнокомандующий: «Там [у противника на линии боевого соприкосновения] есть и "Леопарды", и французская колесная бронетехника, американские бронемашины, все есть. Горят за милую душу». Точно так же, при наличии решений военно-политического руководства, мы можем отвечать появлению у противника любого вооружения любого типа.

- «Кок», наводчик-оператор танка 10 танкового полка: Я не политик и не могу в полной мере рассуждать о методах нашего ответа Германии и Западу в целом. Скажу как патриот, гражданин и просто обладатель житейской логики и здравого смысла. Германия не смогла нас когда-то победить сама и теперь пытается сделать это чужими руками. И тогда, и сейчас её вина в кровопролитии несомненна.

У нас сейчас специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины. Противник добивается начала большой европейской войны. Она приведёт уже не к частичной, а к полной мобилизации в России. Чтобы понять итог этого, не нужно быть великим аналитиком и тем более пророком, достаточно просто вспомнить историю и конкретно ту же Великую Отечественную.

- «Лев», офицер управления добровольческой бригады «БАРС-Курск»: Современное руководство Германии воспринимает Россию как своего вероятного геополитического противника и максимально за последнее время нам враждебен. Со времён возвращения Россией Крыма немецкие элиты открыто поддерживают Украину.

Среди причин то, что они хотят использовать украинские природные ресурсы. Можно, наверное, говорить и о каких-то реваншистских настроениях, но это не чисто немецкая история. Это история общеевропейская. Каждые сто лет Запад хочет покорить Россию. То Наполеон, то Гитлер пытаются принести нам на штыках своих войск «демократию» и «общечеловеческие ценности». И – каждый раз проигрывают. Но не унимаются. Видимо, это странная традиция, замешанная на мазохизме – мы же видим, что Европа всё больше скатывается в какие-то извращения. Вот и русофобия – извращенная форма самоудовлетворения. Поэтому нам раз в столетие приходится заходить в их столицы и принуждать их к миру.

Что касается дальнобойного оружия, то, конечно, надо было жёстко ставить немцев на место ещё когда они поставляли ВСУ каски и аптечки. За ними последовало стрелковое оружие, знаменитые пулемёты MG («пила Гитлера»), автоматические винтовки под натовский патрон. Потом пошли гранаты, артиллерийские системы. В итоге дошло до БМП «Мардер» и танков «Леопард». Теперь уже речь про Taurus. А что дальше? Ядерные боеприпасы? Всё к этому идёт.

Надо реагировать. Дипломатически, экономически (сворачивая сотрудничество). Немецкое оружие должно аннулироваться в момент пересечения украинской границы. На территории Украины должны быть уничтожены все объекты, связанные с поставкой западного оружия киевскому режиму, будь то государственные либо коммерческие учреждения. Все, кто поставляют оружие ВСУ – наши противники и виновники гибели наших солдат. Мы имеем на это моральное и политическое право.

А от безнаказанности они пойдут и дальше.

Мне очень жалко немецкий народ, у которого очень короткая память и который очень быстро забыл, чем закончились две мировые войны, им развязанные. Да и с канцлерами в последнее время ему фатально не везёт. Что Меркель, помешанная на глобализации, что деревянный Шольц, не понимавший интересы своей страны, ценимые им ниже интересов США. Мерц и вовсе комедийный персонаж, находящийся под иллюзиями о создании очередного европейского рейха.

- «Курилы», ветеран СВО, оператор РЭБ и БПЛА, участник освобождения Марьинки в 2022-2023 гг.: Сама по себе отправка киевскому режиму ракет Taurus ничего не изменит. Это дозвуковые ракеты, идущие на нижнем профиле. Они почти полностью соответствуют ракетам Storm Shadow, методы борьбы с которыми нашей ПВО уже отработаны. Наша ПВО подготовлена к противодействию подобному вооружению. Да, массированная атака ракет, беспилотников и ложных целей может принести ущерб, однако траты ракет будут несоизмеримы эффекту от них.

Противник уже не может переломить ситуации, чего поставка Taurus могла бы достичь в первый год СВО. Сейчас это, грубо говоря, мёртвому припарка. Сей факт понимают все, поэтому воспринимать подобный шаг как серьёзную наглость немцев даже не стоит. Это, скорее, безумные попытки удержать фронт ВСУ хоть как-то.

Почему немцы так наглеют? Потому что Евросоюзу жизненно необходима война с Россией. США, вопреки некоторым мнениям, скорее хотели бы оттянуть такой конфликт, но он нужен самим европейцам для разрешения массы накопившихся социально-экономических и политических проблем. Косвенно, чужими руками (сейчас – украинскими), или напрямую – дело второе. Сейчас их устраивают боевые действия на Украине, закончится она – будут найдены новые точки напряжения. Нужно постоянно поддерживать градус милитаризации и состояние холодной, «тёплой» или горячей войны с Россией, чтобы списывать все внутренние неурядицы. Это моё мнение с начала СВО. Европа идёт на большую войну, вне зависимости от нашего желания. Об этом говорит экономика, психология, да сама история Европы.

Россия на это может ответить целым спектром решений. Первое –дальнейшая методичная нейтрализация живой силы Украины и продвижения вглубь его территории. Самое страшное для Европы – то, что мы не реагируем на её поведение, не демонстрируем испуг и идём дальше, как каток. Это разрушает авторитет европейских элит. Данный ответ самый базовый.

Второй – не стесняться влиять на внутреннюю ситуацию в странах ЕС и НАТО, так же, как они стремятся это делать у нас. Мера, близкая к крайней – удары по логистическим путям доставки вооружений на Украину. Финальная – удар по складам непосредственно на территории стран НАТО.

Однако такие меры ведут к серьёзной эскалации, которой и добивается наш противник. Удар «Орешником» по Берлину – то, чего Европе и надо. Поэтому наша задача не довести до крайней черты и не дать ЕС повода обвинить нас в агрессии для мобилизации своего общества, союзников и марионеток по всему миру, отторжения от нас наших союзников и оправдания любых своих шагов. Нам нет в этом смысла. Нам есть смысл заниматься Украиной. Уничтожать его живую силу, личный состав и инфраструктуру. Подавлять военным путем попытки разместить западные контингенты и военные производства на украинской территории.

Нужно не поддаваться на лживые увещевания Запада и попытки навязать мирное урегулирование нам в ущерб. К счастью, наше военно-политическое руководство даёт понять, что не будет на это покупаться. Именно неотвратимость победы нашей армии – то, чего больше всего боится наш противник и ЕС в первую очередь. То, что пугает Берлин, Париж и всех остальных. Мы должны показать им: если вы так хотите войны с нами, русские на неё придут, но плакать горькими слезами будете вы. На Украине же победа русского оружия неотвратима, даже если вы каким-то образом пытаетесь замедлить её приближение. И такая же участь постигнет любого, кто решится вмешаться в происходящее открыто.

- «Букварь», радиотелефонист взвода связи 1 батальона 110 отдельного стрелкового полка (ответственный за техническое обеспечение подразделения): Ограничения и так фактически были давно сняты. И Storm Shadow уже летали, и ATACMS. Только Taurus и оставался. Ну, одним больше – одним меньше…Сильно погоды это не сделает.

Я вообще исхожу из того, что всё, что нас не убивает – делает нас сильнее. Если у Германии так много ракет и она готова их поставлять, это лишь поспособствует национальной консолидации, ещё большему осознанию обществом исходящей от Запада опасности и усилению помощи фронту. Боевые действия – вещь в любом случае страшная. Но мы говорим о ситуации действительно серьёзного ущерба от этих ракет. Storm Shadow и ATACMS, насколько мне известно, критического или хотя бы в высшей степени существенного ущерба военной мощи России не нанесли.

В целом мне кажется, что эскалация со стороны Запада и конкретно Германии происходит более в медийно-информационной, чем в реальной материально-технической сфере. Запад уже дал Украине столько оружия, что чуть больше или чуть меньше его, чуть мощнее оно или чуть слабее – особой роли не играет. Они бы, может, и хотели дать что-то поубойнее, и в большом количестве, но у них самих виднеется дно арсеналов. Да, в медийном плане всё выглядит грозно, но немного грознее, чем результаты от уже имеющихся вооружений. Удары западными ракетами по России выглядят явно скромнее по мощи и даже по картинке, чем наши удары по украинской инфраструктуре и военным объектам. Поэтому нам остаётся лишь выполнять ту же работу на поле боя, что мы выполняем сейчас. Возможно, для профилактики пару раз вспомнив на практике про «Орешник».

Если Германия таки выделит деньги на производство БпЛА, то это конечно в любом случае неприятно, как и любое оружие у нашего противника, но какими-то заметными изменениями от того что уже есть нам это не грозит. Я думаю, что ВСУ и далее продолжат свою тактику по сути террористического применения БпЛА на большие расстояния, которая имеют близкий к нулю военный смысл, но зато высокую отдачу в плане медийной войны.

- «Купол», заместитель командира роты 1 батальона 110 отдельного стрелкового полка: Эскалации со стороны киевского режима и его западных партнёров мы можем противопоставить ещё большую слаженность и качество боевой работы, спайку фронта и тыла, содружество армии и общества. В общем, все факторы, ведущие к нашей Победе.

И Победа обязательно будет. Но для её достижения и выполнения условий, о которых я сказал, молодежь должна быть патриотически настроена, молодому поколению нужно уверенно прививать любовь к Родине, любовь к своему ближнему, нужна забота и сохранение старшего поколения, необходимы правильные ценности и правильные жизненные ориентиры. Нужно вычистить либерально-западнический тлен, занесённый нам «пятой колонной» и западными центрами влияния. То есть прямыми агентами стран, угрожающих нам сейчас своим оружием и направляющих его на Украину.

- «Дядя Ваня», командир штурмовой роты 68 танкового полка:

На поле боя мы видим увеличение западной поддержки ВСУ. Самый существенный фактор - это, конечно, активно развивающиеся беспилотники. И главные противостоящие нам и мешающие нашим прорывам технологии приходят как раз с Европы, как, впрочем, и из США. Беспилотники главный барьер на пути наших штурмовых групп. Но Победа всё равно будет за нами. Они в Берлине думают, что победа будет за ними. А будет за нами!