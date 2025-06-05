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Рябков: Россия восстановит самолеты, поврежденные при атаке Украины 1 июня
5 июня 2025 / 10:16
Рябков: Россия восстановит самолеты, поврежденные при атаке Украины 1 июня
© Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ ТАСС

Российские самолеты при атаке Украины 1 июня были не уничтожены, а получили повреждения, они будут восстановлены. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС.

"Техника, о которой идет речь, как было заявлено также в Минобороны, не уничтожена, а повреждена. Она будет восстанавливаться. Из этого делайте выводы сами. Плюс та номенклатура, о которой мы сейчас говорим, не обязательно в полном объеме покрывается теми или иными соглашениями. Что касается конкретно ДСНВ (Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений), то, как вам известно, он нами приостановлен", - ответил замглавы МИД на вопрос о возможном влиянии теракта Киева на стратегический баланс.

Рябков также указал на полную несостоятельность заявлений киевского режима о результатах атаки. "И близко нет ничего подобного. Надо ориентироваться на ту информацию, которая была распространена по каналам Минобороны РФ", - отметил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Киев совершил теракт 1 июня с применением беспилотных летательных аппаратов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Несколько единиц авиатехники загорелись, но все были потушены.

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