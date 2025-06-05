Трамп дистанцируется от Украины

Министр обороны США не принял участия в заседании контактной группы по Украине 4 июня в Брюсселе, он прилетает 5 июня. Это подтвердил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции перед встречей министров обороны альянса 5 июня.

"Это второй визит министра [Пита] Хегсета в НАТО, он прибудет 5 июня в Брюссель", - сказал Рютте, отвечая на вопрос, об участии Хегсета во встрече 4 июня. При этом он добавил, что США "будут представлены" на заседании контактной группы" на уровне посла.

Как отмечает информагентство АР, это очередной шаг Вашингтона по дистанцированию от конфликта на Украине.

Шеф Пентагона также распорядился перенаправить на нужды ВВС США предназначенные для Украины взрыватели для ракет. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их сведениям, на прошлой неделе Хегсет уведомил Конгресс об этом решении. По его распоряжению взрыватели ракет, которые Украина применяет для перехвата беспилотников, будут перенаправлены американским военным на Ближнем Востоке. Как отмечает издание, этот шаг вызвал беспокойство среди сторонников Украины на Капитолийском холме. Решение об отправке Украине взрывателей было принято еще при администрации бывшего президента США Джо Байдена.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отмечает: «США впервые не приняли участие во встрече в «формате Рамштайн» по Украине. Это означает, что США хотят выйти из этой истории. Трамп понимает, что Украина катится в пропасть, и она в любом случае проигрывает войну. Поэтому ему не хочется, чтобы его имя было связано с поражением Украины и шаг за шагом уходит от этой темы. Вот и отказ от участия в этой встрече о поставках Украине нового вооружения - это еще один шаг в этом направлении. Кроме того, США в бюджет на будущий год даже не включили статью о помощи Украине. Так, что таким образом Трамп пытается выйти из ситуации вокруг Украины и утверждает, что эта война, была война Байдена, и она никогда не должна была случиться, если бы Трамп был президентом, причем выйти с поднятой головой, а не так, как Байден уходил из Афганистана».

Однако эксперт уверен, что «такая позиция Трампа не повлияет на позицию Киева на переговорах. Киев не хочет мира, ему это не надо, его спонсоры из Европы не позволяют ему хотеть мира. Кроме того, что такое для Киева мир? Это Нюрнбергский процесс над его хунтой, а им этого не надо».