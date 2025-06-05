Трамп закрыл въезд на территорию США гражданам 12 стран

Американский президент Дональд Трамп с начала следующей недели закрыл въезд в Соединенные Штаты гражданам 12 стран и ввел частичные ограничения для жителей еще 7 государств. Об этом сказано в тексте опубликованной Белым домом прокламации президента.

Таким образом, полный запрет будет действовать в отношении граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Ограничения вступят в силу 9 июня в 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск).

Вместе с тем частичные ограничения будут введены в отношении граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана. Ограничения будут действовать в отношении определенных типов виз для каждой из этих стран.

Согласно документу, выданные до вступления в силу этого указа визы сохранят свое действие.