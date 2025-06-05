Хинштейн заявил, что нет информации о местонахождении 576 жителей курского приграничья

На сегодняшний день нет сведений о местонахождении 576 жителей приграничных районов Курской области. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн, выступая с отчетом о результатах деятельности правительства региона за 2024 год.

"К сожалению, пока нет точных данных по 576 нашим людям", - указал он.

Хинштейн уточнил, что всего в реестр лиц, утративших связь с родными, внесены 2 287 человек. "К настоящему моменту 1 290 наших граждан найдены, установлено примерное местонахождение 421 человека, рассчитываем, что все они воссоединятся со своими родными", - отметил он.