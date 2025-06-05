Трамп избавился бы от украинской проблемы. Вопрос – как?

Помощника президента России Юрий Ушаков по итогам телефонного разговора Владимира Путина с Президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося 4 июня 2025 года дал комментарий для СМИ.

По его словам, «разговор начался с обсуждения ситуации вокруг Украины. Владимир Путин подробно рассказал об итогах второго раунда прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Эти переговоры, как было подчёркнуто, Украина пыталась сорвать, осуществив по прямому указанию киевского режима целенаправленные атаки по чисто гражданским целям, по мирному населению. Это международным правом однозначно квалифицируется как терроризм, и, по нашему мнению, киевский режим, по сути, выродился в террористическую организацию. Российская сторона не поддалась на провокации – и второй раунд, как известно, состоялся в Стамбуле.

Президент России подробно остановился на содержании переговоров, на их итогах и подчеркнул, что в целом эти переговоры были полезными. Переданные друг другу соответствующие меморандумы будут проанализированы в столицах – в Москве и в Киеве, – и затем, как мы надеемся, стороны могут продолжить переговоры.

Что касается ударов по военным аэродромам, то эта тема тоже была затронута. Причём Дональд Трамп вновь подтвердил, что американцы не были об этом заранее проинформированы.

Естественно, лидеры условились продолжить и далее контакты по украинскому сюжету, в том числе и на высшем уровне, а также на других уровнях и по другим каналам».

В свою очередь президент США Дональд Трамп по итогам разговора с Путиным заявил, что глава российского государства Владимир Путин сообщил ему о намерении ответить на атаку Украины на аэродромы. «Президент Путин сказал, и очень решительно, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы», - написал американский лидер в соцсети Truth Соц. сети.

Госдепартамент США считает, что глава американской администрации Дональд Трамп был наименее оптимистичен в отношении урегулирования конфликта на Украине по итогам нынешней телефонной беседы с президентом России Владимиром Путиным.

"Должна сказать, что это, возможно, наименее оптимистичный из слышанного мною [его тона] относительно природы возможного - в телефонном разговоре - в плане мира или прекращения огня с Украиной", - утверждала руководитель пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Тэмми Брюс, комментируя запись Трампа в социальной сети Truth Соц. сети после его разговора с Путиным.

"Но это, разумеется, часть переговоров, часть дипломатических усилий. Это природа разговоров между людьми, действия которых способны переломить ситуацию. Президент Трамп знает президента Путина уже какое-то время", - заявила дипломат в прямом эфире телекомпании Fox News. "Он (Трамп) продолжает пытаться прийти к миру", - заверила Брюс.

Старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин оценивая итоги разговора двух лидеров отмечает, что «вряд ли реакцию Трампа на предполагаемый ответ России на киевские террористические действия можно квалифицировать как «понимание». Если прочитать текст заявления Трампа, то речь идет о том, что он принял к сведению, не более. Он услышал, но он ничего не сказал по этому поводу. И скорее всего, он скажет после того, как ответные действия будут предприняты. То есть он оставил свои руки свободными».

П мнению политолога, «Трамп заинтересован и пока видит возможность извлечь из этих переговоров политические дивиденды. Выход из переговоров любой из сторон он будет воспринимать негативно. И соответственно именно на эту сторону возложит ответственность. Но в последнее время по самым разным сообщениям, его интерес к украинскому урегулированию угасает, и как пишут газеты, он проявляет раздражение, нетерпение и т. д. Это так. Процесс идет, а результата нет потому, что украинская сторона не заинтересована в том, чтобы эти переговоры закончились конкретным результатом, и наступил прочный мир. Но Трамп будет определять резонность в соответствии со своей логикой. Ему нужно будет придумать такую схему ответственности, которая бы надежно гарантировала бы отсутствие его персоны среди ответственных, а также вписывалось бы в его дальнейшие политические планы. Многие говорят и пишут, в том числе и я, что Трампу Украина надоела, что это чемодан без ручки, и нужно бросить его и т. д. Да, Трамп это прекрасно понимает. Вообще он начал свою президентскую деятельность с демонстрацией этого понимания. Но для него также очень важно, каким образом он бросит Украину, каким образом он откажется от украинского проекта. Ибо сделать это нужно так, чтобы нейтрализовать возможный ущерб для себя и, по возможности, нанести ущерб своим противникам. В данном случае речь идет о внутриполитических противниках».