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/ Украина / Политика / Кризис на Украине / Трамп 2.0
Политика
Политолог Киреев: без Трампа российско-украинских переговоров не было бы
5 июня 2025 / 12:52

Все уже достаточно поняли, что президент США Трамп – человек импульсивный. Кроме того, представление о российско-украинском конфликте у Трампа и его команды было очень упрощенное. Они не понимали реального содержания противоречий.

Вместе с тем, мы видим, что американский лидер не выходит из переговорного процесса и настроен на достижение мирного урегулирования. Его финальная задача понятна: Россия ему нужна для давления на Евросоюз и Китай. Именно поэтому он стремится создать для России комфортные условия для победного окончания переговоров. И, надо сказать, что без Дональда Трампа никаких переговоров, скорее всего, совсем бы не было.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос"  политолог, руководитель аналитического отдела Международного евразийского движения Владимир Киреев.
Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/c614769cad8af550c25082b34f2404f3/

Политолог Киреев: без Трампа российско-украинских переговоров не было бы
Политолог Киреев: без Трампа российско-украинских переговоров не было бы
Трамп дистанцируется от Украины
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