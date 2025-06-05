Матвиенко заявила о необходимости распространить земские программы на спорт и почту

Земские кадровые программы нужно распространить на спорт, почту и несколько других направлений на селе, где ощущается кадровая нехватка. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко во время пленарного заседания Форума тружеников села.

Она обратила внимание, что сохраняется высокая потребность в работниках сельского хозяйства и культуры, медиках, учителях и тренерах.

"На решение этой проблемы ориентированы и мероприятия федерального проекта "Кадры в АПК", и, безусловно, так называемые земские программы. По поручению президента до 2030 года продлено действие программ "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский учитель", и уже в наступившем году к ним добавился и "Земский работник культуры", - указала спикер верхней палаты парламента.

"Возможно, будет правильно распространить эти инструменты еще шире - на спорт, почту, другие направления сельской жизни, где наблюдается кадровый дефицит", - подчеркнула она.