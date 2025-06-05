Страны Североатлантического альянса должны вносить свой вклад в совместные усилия по укреплению обороноспособности военного блока, а не опираться в этом вопросе исключительно на Соединенные Штаты. На это обратил внимание глава Пентагона Пит Хегсет по прибытии на встречу министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

"Наша идея по-прежнему ясна. Она заключается в сдерживании и мире через силу, но не в опоре на США. Она не может и не будет сводиться к опоре на США", - отметил он. НАТО представляет собой "силу, которая действительно сдерживает угрозы, но не может быть представлена только потенциалом США", указал глава американского военного ведомства.

По его словам, Вашингтон готов помочь странам альянса противостоять возникающим угрозам, но при этом хочет, чтобы союзники также активизировали свои усилия на этом направлении.

Президент США Дональд Трамп неоднократно в последние месяцы подтверждал намерение добиваться того, чтобы государства - члены НАТО нарастили расходы на оборону до 5% ВВП. Страны альянса поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года задачу довести военные расходы до 2% ВВП, объясняя это якобы существующей "российской угрозой" ввиду воссоединения Крыма с РФ. В июле 2023 года на саммите альянса в Вильнюсе было решено, что 2% ВВП должны стать минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.