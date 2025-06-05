Российский рынок акций на открытии торгов демонстрирует положительную динамику

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии 5 июня отметился ростом ключевых индексов, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс юаня демонстрирует рост в начале торгов.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,62%, до 2 854,33 пункта, индекс РТС также поднимался на 0,62%, до 1 145,41 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи рос на 2,5 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,033 рублей.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и торговался на уровне 2 850,09 пункта (+0,47%), индекс РТС составлял 1 143,71 пункта (+0,47%). Вместе с тем курс юаня незначительно замедлил рост до 11,03 рубля (+2,2 копки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.