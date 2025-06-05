Дуда полагает, что мог бы занять пост премьера

Президент Польши Анджей Дуда после истечения срока его президентских полномочий мог бы занять пост премьер-министра, если бы получил соответствующее предложение. Об этом сам он заявил радиостанции Wnet.

По словам нынешнего польского лидера, "глава правительства - самая важная исполнительная должность в государстве", и пост премьера "никоим образом не нарушает достоинства президента".

Вместе с тем Дуда отметил, что экс-президент Польши Александер Квасьневский (1995-2005 гг.) после окончания его президентских полномочий "был выдвинут кандидатом на пост премьера" и никто тогда "не задавался вопросом, была ли это подходящая функция для экс-главы государства".

Он также обратил внимание, что пост, который он может потенциально занять, будет зависеть от того, "какова будет политическая необходимость и общественные ожидания". При этом действующий президент уточнил, что не сможет стать спикером Сейма, так как "для этого сначала необходимо стать депутатом".

Дуда отбыл на посту президента Польши два пятилетних срока подряд. Его полномочия на высшей государственной должности завершаются 6 августа.

Новым главой государства 1 июня был избран кандидат оппозиционной партии "Право и справедливость" Кароль Навроцкий.