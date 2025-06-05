В Воронежской области выявили повреждение ж/д полотна

В Воронежской области остановлены несколько поездов из-за повреждения на железнодорожных путях. Соответствующее сообщение разместил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.

По его данным, никто не пострадал. Гусев уточнил, что незначительные повреждения полотна выявил машинист одного из поездов. На участке железной дороги на юге региона остановили несколько составов.

На месте ЧП работают оперативные службы, его причина устанавливается. Кроме того, на место происшествия прибыла аварийно-восстановительная бригада Юго-Восточной железной дороги. Глава региона отметил, что держит ситуацию на личном контроле.