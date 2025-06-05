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Политика
Ким Чен Ын при общении с Шойгу пообещал поддержку России в ситуации на Украине
5 июня 2025 / 12:46
Ким Чен Ын при общении с Шойгу пообещал поддержку России в ситуации на Украине
© Владимир Смирнов/ ТАСС

Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын при общении с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заверил, что Пхеньян продолжит оказывать поддержку Москве в международных делах, в том числе ситуация на Украине. Об этом информировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В среду Ким Чен Ын принял Шойгу в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи. "Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, в первую очередь, вокруг Украины", - указывает агентство.

"Товарищ Ким Чен Ын выразил уверенность, что Россия и впредь будет добиваться побед в справедливом священном деле по защите суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности", - сказано в материале. Вместе с тем лидер КНДР пожелал российскому народу победы, процветания и счастья.

Отмечается, что встреча прошла в дружественной и доверительной атмосфере. Собеседники обсудили международную обстановку, было подтверждено "полное совпадение позиций".

Со своей стороны, Шойгу передал особую благодарность от российского руководства за то, что представители корейского народа сражались за Курскую область, как за свою родину, проявив самоотверженные и доблестные качества.

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