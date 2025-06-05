Жителей России на следующей неделе ждут длинные выходные с 12 по 15 июня. С таким напоминанием выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

"В этом году в связи с тем, что у нас 8 марта совпало с выходными днями, выходной день перенесен на 13 июня. У нас 12 июня - это праздник, в Трудовом кодексе он зафиксирован как праздничный, нерабочий день. Из-за переноса, благодаря тому, что 8 марта совпало с выходным днем, у нас будут четыре дня выходных - с 12 по 15 июня", - указал он в беседе с ТАСС.

12 июня в стране отмечается государственный праздник День России.