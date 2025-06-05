Байден заверил, что сам принимал все решения в ходе президентского срока

Бывший президент США Джо Байден выступил с утверждением о том, что самостоятельно принимал политические решения, находясь на высшей государственной должности. Об этом сказано в заявлении экс-главы государства, которое приводят американские СМИ.

"Позвольте внести ясность: я принимал решения, когда занимал президентский пост. Я принимал решения о помилованиях, исполнительных указах, законопроектах и прокламациях. Любые предположения, что я не делал этого, нелепы и неверны", - подчеркнул он.

Некоторое время назад действующий президент США Дональд Трамп поручил начать расследование о состоянии здоровья своего предшественника на посту главы государства и использовании автопера его помощниками для подписания документов.

По мнению Трампа, помощники бывшего американского лидера могли воспользоваться "серьезным ухудшением его когнитивных способностей" и злоупотреблять использованием автопера для подписания важных бумаг. Кроме того, расследование призвано установить, пытался ли кто-либо скрыть сведения о состоянии здоровья Байдена.