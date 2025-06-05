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Таджикистан поблагодарил Россию за успешное председательство в СНГ в 2024 году
5 июня 2025 / 13:46
Таджикистан поблагодарил Россию за успешное председательство в СНГ в 2024 году
© Донат Сорокин/ ТАСС

Премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода в ходе заседания Совета глав правительств государств - участников СНГ в узком составе, которое проходит в Душанбе, выразил благодарность России успешное председательство в Содружестве в 2024 году.

С начала 2025 года председательство в органах содружества перешло к Таджикистану. Сопредседателями в СНГ стали Россия и Туркмения. "В первую очередь, выражаю благодарность России за успешное и эффективное председательство в СНГ в 2024 году. Благодаря ее усилиям сотрудничество между нашими странами получило новый импульс развития", - цитирует премьера агентство Ховар.

Он отметил, что в условиях стремительно меняющегося мира именно сотрудничество и взаимная поддержка являются залогом устойчивого развития и безопасности в регионе. Вместе с тем Расулзода выразил благодарность всем за активное участие и поддержку общих инициатив.

"Таджикистан, приняв миссию председательства в СНГ в 2025 году, делает акцент на продвижении практического сотрудничества и укреплении экономических, технологических, инвестиционных и гуманитарных связей между государствами-участниками. Мы искренне нацелены на то, чтобы наше коллективное взаимодействие не ограничивалось рамками протокольных мероприятий, а способствовало реальным преобразованиям и росту устойчивости каждой национальной экономики", - подчеркнул он.

Торгово-экономическое сотрудничество со странами СНГ остается одним из приоритетов внешней политики республики, заключил премьер.

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