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Песков отметил, что в разговоре президентов РФ и США было сказано очень много важного
5 июня 2025 / 13:59
Песков отметил, что в разговоре президентов РФ и США было сказано очень много важного
© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что не стоит ориентироваться на меньшую, чем в прошлый раз, продолжительность телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, поскольку было сказано "очень много всего важного".

"Разговор был конструктивным, и ориентироваться на продолжительность нет никакого смысла. Иногда в более сжатое время можно сказать очень много всего важного, что и было сказано вчера", - отметил он, отвечая на вопрос ТАСС.

Днем ранее Путин и Трамп провели уже четвертый за год телефонный разговор, он продлился 1 час 10 минут. Вместе с тем предыдущая беседа лидеров двух стран, состоявшаяся 19 мая, продолжалась 2 часа 5 минут. 

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