Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 80 тыс. га

Произошедшие в лесах Бурятии возгорание распространились по площади более 80 тыс. га. Об этом со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) сообщает ТАСС.

"За минувшие сутки в лесном фонде республики новых возгораний не выявлено. Ликвидирован один очаг в Еравнинском районе. На утро четверга действует 10 лесных пожаров: в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах на общей площади 80 840 га", - следует из сообщения.

Отмечается, что один пожар в Еравнинском районе локализован на площади 11 310 га. Угрозы для населенных пунктов нет. В борьбе с огнем задействованы 454 человека, привлечены 72 единицы техники.

На территории лесного фонда Бурятии объявлен режим ЧС.