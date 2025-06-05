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Общество
Площадь лесных пожаров в Бурятии увеличилась до 80 тыс. га
5 июня 2025 / 14:17
© Андрей Краснояров/ ТАСС
Произошедшие в лесах Бурятии возгорание распространились по площади более 80 тыс. га. Об этом со ссылкой на пресс-службу республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ) сообщает ТАСС.
"За минувшие сутки в лесном фонде республики новых возгораний не выявлено. Ликвидирован один очаг в Еравнинском районе. На утро четверга действует 10 лесных пожаров: в Баргузинском, Еравнинском, Кижингинском и Селенгинском районах на общей площади 80 840 га", - следует из сообщения.
Отмечается, что один пожар в Еравнинском районе локализован на площади 11 310 га. Угрозы для населенных пунктов нет. В борьбе с огнем задействованы 454 человека, привлечены 72 единицы техники.
На территории лесного фонда Бурятии объявлен режим ЧС.