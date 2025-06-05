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Безопасность
Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ вернул из сектора Газа тела двух заложников
5 июня 2025 / 14:34
Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ вернул из сектора Газа тела двух заложников
© Ronen Zvulun/ Pool Photo via AP/ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что израильские силовики во время операции в секторе Газа нашли и вернули тела двух заложников.

"В ходе операции Службы общей безопасности и Армии обороны Израиля в секторе Газа тела двух заложников - Гади Хагая и Джуди Вайнштейн, удерживаемых кровавой террористической организацией ХАМАС, были возвращены в Израиль", - приводит слова Нетаньяху канцелярия премьера.

Как информировала пресс-служба Армии обороны Израиля, тела заложников были обнаружены в ночь на 5 июня вблизи города Хан-Юнис на юге сектора Газа. "Джуди Вайнштейн и Гади Хагай - жители кибуца Нир-Оз - были зверски убиты, а их тела были похищены 7 октября 2023 года. Супруги - родители четверых детей. Джуди на момент смерти было 70 лет, а Гади - 72 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "спасательная операция проводилась силами Южного военного округа Армии обороны Израиля во взаимодействии с военной разведкой и силами специального назначения". "Операция стала возможной благодаря точным разведданным командования, разведки и Службы общей безопасности", - указали в ведомстве. Процедура идентификации была проведена в Национальном институте судебной медицины в Израиле.

Согласно данным газеты The Times of Israel, Хагай и Вайнштейн имели также гражданство США. Издание отмечает, что радикалы продолжают удерживать в секторе 56 заложников, 20 из которых живы. 

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