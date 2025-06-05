Песков подтвердил, что Путин пообещал Трампу ответить на атаку в отношении аэродромов

Президент России Владимир Путин в беседе с американским коллегой Дональдом Трампом действительно заявил, что со стороны Москвы последует ответ на атаку Киева в отношении российских аэродромов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Да, действительно", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, действительно ли было такое заявление.

В среду Трамп заявил, что "Путин очень решительно сказал, что ему придется дать ответ на недавнюю атаку на аэродромы".

1 июня Киев с применением беспилотников совершил теракты против аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской, Амурской областях. Атаки в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены. Несколько единиц авиатехники загорелись, но все были потушены.