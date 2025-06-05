Вильфанд отметил, что 2025 год может стать одним из самых жарких

2025 год войдет в топ-3 по самой высокой температуре на планете с вероятностью 90%. Вместе с тем возможность того, что он войдет в пятерку составляет 99%, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С вероятностью 99% 2025 год войдет в пятерку в ранге самых высоких температур. С вероятностью 90% он будет в тройке самых высоких зарегистрированных значений. Но вероятность того, что он будет самым теплым меньше 1%", - сказал метеоролог, отвечая на вопрос ТАСС.

По его словам, явление Эль-Ниньо находится в нейтральной фазе, не оказывая влияния на повышение глобальной температуры. Такая ситуация будет наблюдаться по меньшей мере до осени, указал Вильфанд.