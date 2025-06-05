RMF24: Навроцкий на посту президента Польши будет получать порядка $8 тыс. в месяц

Победивший во втором туре президентских выборов в Польше Кароль Навроцкий на посту главы государства будет получать около $8 тыс. в месяц, при этом после выплаты налогов и других вычетов его месячная зарплата "на руки" составит около $5,7 тыс. Об этом информировала радиостанция RMF24.

Вместе с тем Навроцкий получит в свое распоряжение квартиру в президентском дворце в центре Варшавы, а также резиденцию во дворце Бельведер в столичном парке Лазенки. К услугам нового польского лидера также будут три дачи, одна из них - на мысе Хель на побережье Балтийского моря.

Спецслужба по охране высших руководителей страны обеспечит Навроцкого автомобилями. Передвигаться с рабочими целями он будет на бронированном лимузине.

Супруга новоизбранного главы государства, налоговый инспектор Марта Навроцкая вынуждена будет оставить место своей работы, однако никакой зарплаты за исполнение обязанностей первой леди ей не полагается. Единственная привилегия - бесплатная медицинская страховка. Аналогичные страховки получат и дети президентской четы - сыновья Даниэль и Антоний, а также дочь Катажина.

Инаугурация Навроцкого намечена на 6 августа, после чего он приступит к исполнению обязанностей на высшей государственной должности.