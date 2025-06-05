Песков заявил, что Киев занимается терроризмом на государственном уровне

Атаки киевского режима против российских гражданских железнодорожных составов характеризуют его террористическую сущность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

"Президент назвал киевский режим именно террористическим режимом. Потому что именно руководством режима была осознанно дана команда взорвать пассажирский поезд", - отметил он.

"Это не что иное как терроризм на государственном уровне", - подчеркнул представитель Кремля.

В ночь на 1 июня Киев устроил теракты на железнодорожных перегонах в Брянской и Курской области. В обоих случаях были подорваны путепроводы, из-за чего составы сошли с рельсов. В Брянской области в результате происшествия с пассажирским поездом погибли 7 человек, еще 120 пострадали. В Курской области пострадали машинист и два его помощника.