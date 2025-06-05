Онищенко призвал к немедленному тотальному запрету вейпов

Вейпы наносят серьезный вред организму, в том числе молодых людей, которые их курят, несмотря на введенные государством запреты. Вейпы нужно немедленно полностью запретить, уверен академик РАН Геннадий Онищенко.

"Когда человек, особенно молодые ребята, их курят, несмотря даже на запреты, отравляющие вещества проникают в альвеолы легких и покрывают их тонким маслянистым слоем, что влечет за собой закупорку. У человека появляется отдышка, слабость, организму не хватает кислорода. То есть возникает не инфекционная пневмония, а пневмония химическая. Поэтому нужно немедленно запретить вейпы", - сказал он в беседе с ТАСС.

Онищенко отметил, что проблема курения вейпов у населения России стоит остро, ей следует уделить особое внимание.

Некоторое время назад министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов выступил за тотальный запрет вейпов. Он также обратил внимание, что ограничения по возрасту не всегда оказываются действенными.