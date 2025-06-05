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В ОП назвали сомнительной инициативу считать многодетным мужчину с детьми от разных браков
5 июня 2025 / 16:03
В ОП назвали сомнительной инициативу считать многодетным мужчину с детьми от разных браков
© Сергей Булкин/ ТАСС

Идея предоставлять статус многодетного отца мужчинам, которые имеют детей от разных браков и участвуют в их содержании, является сомнительной, поскольку такое решение не будет мотивировать мужчин сохранить семью. Соответствующую точку зрения высказала первый зампредседателя Общественного совета при Минтруде России, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова в беседе с ТАСС.

Некоторое время назад депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия") выразил мнение, что мужчины с детьми от разных браков должны получать статус многодетных, если принимают участие в содержании и воспитании этих детей.

"Сомнительная инициатива, не мотивирующая мужчин сохранять семью. Заботиться о детях - это не геройство, а норма, закрепленная в законодательстве и в этике нашего общества. Поэтому я думаю, что статуса многодетной семьи достаточно", - отметила Тополева-Солдунова.

В России многодетные семьи - это родитель или родители, у которых на воспитании есть трое и более детей. На сегодняшний день родитель после развода или при наличии детей от разных браков может пользоваться льготами для многодетных, только если эти дети проживают с ним. 

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