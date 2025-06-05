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Политика
Xinhua: Си Цзиньпин и Трамп провели телефонный разговор
5 июня 2025 / 16:25
© Maxim Shemetov, Pool Photo via AP/ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом информировало агентство Xinhua.
Как отмечается, беседа состоялась по инициативе американского лидера. Детали общения глав двух государств пока не разглашаются.
Некоторое время назад телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники в Белом доме, что в Вашингтоне расценивают разговор Трампа и Си Цзиньпина как неотъемлемый шаг для возобновления торговых переговоров.