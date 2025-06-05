Суточные потери ВСУ в зоне СВО составили около 1,4 тыс. военных

Совокупные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки составили около 1,4 тыс. военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Уточняется, что потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" превысили 180 военнослужащих, "Запад" - до 195, Южной группировки - до 240, "Центр" - до 500, "Восток" - свыше 195, "Днепр" - до 90 военнослужащих.

В общей сложности ВСУ за сутки потеряли 3 танка, 2 РСЗО "Град", 14 броневиков и БТР, 44 автомобиля, 24 единицы ствольной артиллерии и 12 складов боеприпасов.