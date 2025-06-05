Politico: во Франции спрос на VPN после прекращения работы Pornhub вырос на 334%

Во Франции спрос на VPN-сервисы увеличился на 334% после прекращения работы сайта с видео для взрослых Pornhub. Об этом со ссылкой на статистику скачиваний VPN-сервисов сообщает издание Politico.

Во Франции 7 июня истекает срок для операторов сайтов с контентом для взрослых для внедрения системы определения возраста пользователей при помощи кредитной карты или удостоверения. Соответствующий закон был принят в 2024 году, он направлен на то, чтобы блокировать доступ к подобным сайтам для несовершеннолетних.

В среду компания Aylo, управляющая крупнейшими сайтами для взрослых, такими как Pornhub, YouPorn и критиковавшая проект закона, в знак протеста остановила работу своих площадок на территории Франции.

"4 июня спрос на VPN вырос на 334% в сравнении со средним значением за последние 28 дней после того, как доступ к наиболее популярным сайтам для взрослых во Франции был заблокирован", - говорится на сайте TOP10VPN.

Франция не первая страна, где принимаются законодательные меры для регулирования доступа на сайты с контентом для взрослых. В 2024 году она занимала второе место по числу пользователей Pornhub после США.