Авксентьева предложила рассказывать детям о правильном питании на уроках биологии

Вводить в школьные программы дополнительные уроки по здоровому питанию не нужно, при этом рассказать о здоровых пищевых привычках можно на уроках биологии. Такое мнение выразила замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева.

"Что касается введения уроков о здоровом питании, на мой взгляд, наши дети по школьной программе и так достаточно перегружены, поэтому специальную дисциплину, может, вводить и не нужно. Но, может быть, в каком-то разделе биологии, можно и нужно об этом рассказывать", - сказала она в беседе с ТАСС.

Парламентарий также обратила внимание, что все пищевые привычки формируются в семье, поэтому в воспитании ребенка важна осознанность взрослых.

"Но и самое главное, безусловно, все пищевые привычки формируются, в первую очередь, в семье. И поэтому, насколько осознанны будем мы: родители, бабушки, дедушки, настолько мы привьем полезные привычки нашим детям", - заключила Авксентьева.