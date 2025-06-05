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Общество
В Саратовской области разбился самолет малой авиации
5 июня 2025 / 17:38
© Telegram-канал начальника управления региональной безопасности Правительства Саратовской области/ТАСС
В Ершовском районе Саратовской области на поле из-за касания с линией электропередачи упал самолет малой авиации. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.
"В четверг в 17:27 (16:27 мск) в Ершовском муниципальном районе, в селе Новорепное, пилот самолета малой авиации, предварительно, допустил касание линии электропередачи, машина упала на поле и загорелась. Пилот в тяжелом состоянии госпитализирован бригадами скорой помощи", - говорится в сообщении.
Юрин отметил, что на месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства инцидента выясняются.