В Саратовской области разбился самолет малой авиации

В Ершовском районе Саратовской области на поле из-за касания с линией электропередачи упал самолет малой авиации. Об этом сообщил начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин в своем Telegram-канале.

"В четверг в 17:27 (16:27 мск) в Ершовском муниципальном районе, в селе Новорепное, пилот самолета малой авиации, предварительно, допустил касание линии электропередачи, машина упала на поле и загорелась. Пилот в тяжелом состоянии госпитализирован бригадами скорой помощи", - говорится в сообщении.

Юрин отметил, что на месте ЧП работают экстренные службы. Обстоятельства инцидента выясняются.