Путин поддержал инициативу о создании центра по продвижению русского языка за рубежом

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу о создании единого национального межведомственного научно-методического центра по продвижению русского языка в мире. С таким предложением выступил ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев в ходе заседания совета по поддержке русского языка.

Путин назвал идею перспективной, указав, что она заслуживает внимательного изучения. Он поручил администрации президента и правительству проработать возможность создания такого центра. Глава государства также отметил, что сегодня эта деятельность ведется по разным направлениям, однако объединенный центр мог бы способствовать ее большей эффективности.

Вместе с тем Гусев выразил благодарность президенту за поручение учредить стипендию имени российского лингвиста-русиста Людмилы Вербицкой, что будет стимулировать формирование кадрового резерва русистов всего мира из числа перспективных молодых специалистов.