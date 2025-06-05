Лидеры Европейского союза считают своей целью борьбу с Россией и, продолжая войну на Украине, стремятся нанести ей превентивный удар. Соответствующую точку зрения изложил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на заседании Форума представителей Карпатского бассейна в Будапеште.

По его словам, нынешняя администрация сообщества борьбой с Россией пытается подменить свою главную задачу, которая заключается в укреплении благополучия Евросоюза. По мнению Брюсселя, его главная цель - "бороться с Россией на Востоке", указал Орбан. "Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО и только превентивный удар может остановить ее", - подчеркнул он. "В качестве такого превентивного удара" рассматривается война на Украине, которую лидеры ЕС хотят продолжать, заключил глава венгерского правительства.

Он выразил несогласие с такой позицией, отметив, что интересам безопасности Европы отвечает скорейшее урегулирование украинского конфликта. "Пока Брюссель готовится к войне, мы должны поддержать антивоенные инициативы", - уверен политик. Он назвал военный конфликт на Украине - наибольшей проблемой венгров, как и других народов, проживающих в Карпатском бассейне.